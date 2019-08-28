РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. На форуме «Управдом», который прошел в среду в Балашихе, обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий, замечания коснулись содержания детских и спортивных площадок, скверов, обустройства парковочных мест, обеспечения доступности общественных территорий для маломобильных граждан и создания дополнительных контейнерных площадок, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Форум прошел в Ледовом дворце «Арена-Балашиха». К обсуждению пригласили жителей, представителей территориального общественного самоуправления, УК, администрации горокруга, депутатов. Заместитель начальника управления благоустройства администрации Балашихи, начальник реализации муниципальных программ управления Яна Преловская рассказала, что в 2019 году продолжаются работы по комплексному благоустройству Пестовского парка, набережных по улицам Солнечной и Заречной, скверов микрорайона Южный и вблизи Балашихинской хлопкопрядильной фабрики.

«Сегодня на форуме «Управдом» основной темой стал вопрос повышения качества среды для досуга и жизни жителей Балашихи, в том числе благоустройства дворовых и общественных территорий, уборки и содержания территорий вдоль улично-дорожной сети. Одной из наших приоритетных задач является не только создание этих объектов, но в том числе содержание и сохранение их в том виде, в котором граждане видели их изначально»,- сказала Преловская.

Она добавила, что также до конца текущего года будет благоустроено 49 дворов, 20 из которых находятся на финальной стадии и их готовят к сдаче.

«От жителей мы ждем большего участия, диалога, пожеланий и замечаний о том, какие изменения, они хотели бы видеть на дворовых общественных территориях. Мы всегда готовы пойти навстречу, что-то скорректировать, если будет единое согласованное мнение по определенному вопросу, иначе мы не сможем конструктивно взаимодействовать»,- заключила Преловская.

Также на форуме «Управдом» обсудили вопросы обеспечения доступности общественных территорий для маломобильных граждан, содержания детских и спортивных площадок, обустройства парковочных мест, создания мусорной площадки вблизи автостанции в микрорайоне Южный.

Все замечания и конструктивные предложения жителей, высказанные на форуме, службы администрации взяли на заметку.