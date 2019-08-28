РИАМО - 28 авг. Десять детских садов на 1,7 тысячи мест откроются за счет инвесторов в Московской области вдо конца 2019 года - в начале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В первом полугодии открылись три дошкольных учреждения: на 125 мест в Лобне (застройщик ООО «Триумф Элит Констракшн Инк.») а также на 150 и 80 мест в Красногорске (застройщики ООО «Маленькая страна», ООО «Аквафитнес»).

«2 сентября в Московской области запланировано открытие трех детских садов на 500 мест: два в Ленинском городском округе и один в Наро-Фоминске. Кроме этого еще семь дошкольных учреждений начнет работу в конце 2019 года - начале 2020 года», − рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

2 сентября откроются три дошкольных учреждения: на 225 и 200 мест в Ленинском городском округе (застройщики ООО «Лотан», входящее в состав ГК «ПИК» и ООО «Купелинка Девелопмент»), а также на 75 мест в Наро-Фоминске (застройщик ООО «ИК «Каскад»).

Во втором полугодии 2019 года дети смогут пойти в пять детских садов: на 160 мест в Домодедове (застройщик ООО ПКФ «Гюнай»), на 140 мест в Ленинском городском округе (застройщик ООО «Лотан»), на 360 мест в Люберцах (застройщик ГК «Самолет»), на 235 мест в Котельниках (застройщик ООО «Котельники») и на 60 мест в Красногорске (застройщик ООО «Элит Эстейт»).

В начале 2020 года откроются учреждения на 150 мест в Красногорске (застройщик ООО «Ривас МО», входящее в ГК «ПИК») и на 80 мест в Балашихе (застройщик ООО «Главстрой-СПб»).