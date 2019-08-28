РИАМО - 28 авг. Второго сентября в Хабаровске откроется выставка Красногорского филиала Музея Победы, на которой покажут сатирический взгляд на фашизм известных московских и ленинградских художников-фронтовиков, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

Экспозиция «Фронтовая сатира в борьбе с нацизмом» будет представлена в Хабаровском краевом музее имени Гродекова, посмотреть на нее можно будет до 1 октября. На выставке гости узнают о том, какая судьба постигла художников-фронтовиков, и познакомятся с их творчеством.

«Фронтовая сатира в годы Великой Отечественной войны стала мощным политическим оружием против фашизма и сыграла огромную роль в борьбе за освобождение нашей Родины от врага», — сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

На экспозиции представят около 100 графических работ, созданных в 1941-1946 годах. Это карикатуры на фашистских деятелей, авторами которых были Борис Ефимов и Борис Клинч, уникальные зарисовки Нюрнбергского процесса, выполненные Николаем Жуковым, листовки Александра Житомирского, антифашистские пропагандистские карты Ивана Харкевича, фронтовые зарисовки Бориса Пророкова.

Материалы выставки переданы Хабаровскому краевому музею имени Гродекова в рамках федерального проекта «Территория Победы». Выставка будет работать до 1 октября 2019 года.

Проект «Территория Победы», инициированный московским Музеем Победы, направлен на создание единого музейного пространства в области военной истории XX века.