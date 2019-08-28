РИАМО - 28 авг. Мутинус собачий обнаружили в подмосковных лесах недалеко от Воскресенска в Виноградовском лесничестве, это крайней редкий и необычный гриб, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Мутинус собачий – гриб семейства Веселковые. Это сапробиотический вид базидиомицетовых грибов, то есть споры у него произрастают в особых структурах, которые называются базидиями.

«Свое название получил за необычную внешность и резкий запах. Впервые в 1849 году его нашел и описал ботаник из Великобритании Ульям Ходсон. Данный гриб еще с советских времен занесен в Красную книгу», – говорится в сообщении.

Плодовое тело гриба сначала похоже на яйцо диаметром 2-3 сантиметра, у которого по мере созревания кожица разрывается, и из него вырастает цилиндрическая полая губчатая ножка высотой 5-12 сантиметров и диаметром 1 сантиметр. Она обычно розоватого, иногда с оранжевыми или красноватыми оттенками цвета.

Верхушка гриба без шляпки. Макушку покрывает зеленоватая споровая слизь, источая вонючий, абсолютно невыносимый запах, который привлекает насекомых, разносящих споры на своих лапках в новые места обитания.

Некоторые гурманы употребляют гриб в пищу, хотя он не считается съедобным.