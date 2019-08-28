РИАМО - 28 авг. ЦАГИ объединился в консорциум с ведущими научными, образовательными и промышленными предприятиями, чтобы подготовить документацию для создания научного центра мирового уровня «Сверхзвук» в Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Соглашение подписали в среду в ходе XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. В рамках национального проекта «Наука» предполагается создание в России не менее 16 научных центров мирового уровня на базе научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также из консорциумов, сформированных из ведущих научных организаций и/или образовательных организаций высшего образования.

«Создадут четыре международных математических центра мирового уровня; три центра геномных исследований мирового уровня; три НЦМУ, выполняющих исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что полет со сверхзвуковой скоростью – тема актуальная в мировом авиационном сообществе. Чтобы достичь этой высокой цели, требуется решение большого количества междисциплинарных и межотраслевых задач. ЦАГИ выступил с инициативой создания научного центра мирового уровня, которую уже поддержали 12 организаций.

«Уже сегодня вступить в консорциум дали согласие ФГУП «ЦИАМ имени Баранова», институт прикладной математики имени Келдыша РАН, МГУ имени Ломоносова, АО «ЛИИ имени Громова», ФГУП «ГосНИИАС» и другие. В ближайших планах – расширить сеть консорциума за счет вовлечения зарубежных научных центров, таких как DLR, ONERA и других организаций», — рассказал Хромов.

Зампред правительства Подмосковья также принял участие в научно-деловой сессии, посвященной организации НЦМУ «Сверхзвук». Ключевыми спикерами стали первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Трубников, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, председатель наблюдательного совета НИЦ «Институт имени Жуковского» Борис Алешин, генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» Кирилл Сыпало.

Особое внимание в ходе дискуссии уделили программе создания НЦМУ и ее реализации в 2020–2026 годах. Кроме того, рассматривались предстоящие направления исследований по производству высокотехнологичного конкурентоспособного продукта в условиях политики импортозамещения. Мероприятие завершилось подписанием соглашения о консорциуме участников проекта по созданию и развитию НЦМУ «Сверхзвук».