РИАМО – 28 авг. Ученые из Бельгии и Великобритании выяснили, что красное вино может препятствовать развитию ожирения, положительного эффекта можно добиться, если употреблять напиток раз в две недели, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 3 тысячи человек. Им давали красное и белое вино, пиво, сидр и другой алкоголь, а потом изучали его воздействие на организм. Ученые пришли к выводу, что в вине содержится много полифенолов — химических веществ, которые очищают организм и служат питательной средой для микроорганизмов.

«Уже давно известно о необъяснимой пользе красного вина для сердца, однако это исследование показывает, что его умеренное потребление связано с более разнообразной и здоровой микрофлорой кишечника», — сказала доктор Кэролайн Ле Рой.

По ее словам, красное вино препятствует образованию лишнего веса и снижает уровень холестерина. Для положительного эффекта нужно употреблять вино раз в две недели.