РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 авг. Объекты электро- и газоснабжения в Королеве полностью готовы к отопительному сезону, в целом работы по подготовке к осенне-зимнему сезону выполнены на 95%, сообщил глава города Александр Ходырев.

Во время летней подготовки к осенне-зимнему сезону, помимо капитального, выполняется текущий ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«На сегодняшний день работы выполнены на 95%. Готовность объектов электро- и газоснабжения составляет 100%. Благодаря внедренной системе диспетчеризации и модернизации объектов коммунального комплекса аварийность систем ЖКХ за пять лет снизилась практически в 10 раз», - написал Ходырев в Instagram.