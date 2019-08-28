РИАМО - 28 авг. На территории Еврейской общины подмосковных Мытищ 15 сентября пройдут этнокультурный фестиваль и День еврейской культуры Московской области «Шалом, Подмосковье!», ожидается, что в мероприятии примут участие 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы Еврейской общины Мытищ.

Мероприятия пройдут при поддержке министерства культуры Московской области, общественных и национально-культурных организаций Подмосковья, Общественной палаты Мытищ.

«Этнокультурный фестиваль и День еврейской культуры Московской области «Шалом, Подмосковье!» впервые проводятся на территории Московской области в данном формате, при этом являются продолжением фестиваля «День Иерусалима», прошедшего также на открытой площадке Еврейской общины», — говорится в сообщении.

Основной целью фестиваля является информационно-просветительская деятельность для противостояния влиянию экстремистских тенденций, пропаганды идей добрососедства под эгидой патриотического воспитания и любви к своей стране и своему народу без разделения по национальному принципу и вероисповеданию, а также ознакомления всех желающих с еврейской культурой и традицией.

На фестивале выступят артисты, проведут мастер-классы, спортивные мероприятия. Ожидается, что участниками мероприятия станут 500 человек.