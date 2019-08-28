РИАМО - 28 авг. В результате наезда внедорожника на западе столицы погибла малолетняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Автомобиль Range Rover во время движения по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта в центр совершил наезд на мужчину с ребенком. В результате ДТП девочка скончалась на месте от полученных травм, мужчина доставлен в городскую больницу», – сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, добавила она. В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавила собеседник агентства.

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