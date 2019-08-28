РИАМО – 28 авг. На мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани сборная России завоевала 22 медали: 14 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые, также команда выиграла 25 медальонов, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Сборная России обеспечила себе второе место в медальном зачете. На первом Китай, на третьем – Южная Корея. Торжественное награждение призеров и победителей состоялось на церемонии закрытия мероприятия в «Казань Арене».

«Золотые медали за первое место в рейтинговой таблице получили участники сборной WorldSkills Russia по следующим компетенциям: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчендайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», — говорится в сообщении.

Золотые медали также получили по таким компетенциям, как «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело».

Вторые места команда заняла по компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». Бронзовые медали участники сборной России завоевали по компетенциям «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов».

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в России проводился впервые. В нем приняли участие 1354 конкурсанта из 63 стран мира.