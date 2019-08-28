РИАМО - 28 авг. В столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» вечером в среду отменили и задержали 38 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов. В «Домодедове» задержали 21 рейс, отменили два. В «Шереметьеве» задержали всего два рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.