РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. В подмосковных Люберцах в поселке Томилино жители высказались против строительства нового магазина на месте сквера, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в гимназии №16, на которой было высказано неодобрение по поводу строительства магазина «Магнит» на улице Гоголя, дом 44. На данный момент на этом месте расположен сквер.

«Я лично там был, если жители против, то нужно пересмотреть решение», - сказал Ружицкий.

Он поручил заместителю главы администрации городского округа Андрею Сырову разобраться в ситуации.