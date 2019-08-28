РИАМО – 28 авг. Центробанк выпустил юбилейную монету в честь 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), сообщает Федеральное агентство новостей.

Монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра.

«На оборотной стороне монеты находится логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки. Тираж монеты — 3 тысячи штук», — говорится в сообщении.

ВГИК был основан в Москве в 1919 году. Его закончили Андрей Тарковский, Кира Муратова, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук и Станислав Говорухин.