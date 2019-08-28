РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. Жительница подмосковных Люберец попросила урегулировать часы проведения спортивных занятий по художественной гимнастике в спортивной школе олимпийского резерва, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в гимназии №16, на которой жительница попросила пересмотреть часы занятий групп по художественной гимнастике. Тренировки гимнастов пересекаются с группами атлетов. На вопрос ответил заместитель главы администрации Люберец Андрей Сыров.

«Мы постараемся пересмотреть часы занятий, чтобы зал был полностью в распоряжении одной группы. Также в Люберцах скоро откроются новые спортивные объекты, они облегчат задачу», - сказал Сыров.