РИАМО - 28 авг. На теплопроводах пяти котельных в городских округах Озеры и Лыткарино провели испытания в рамках подготовки инфраструктуры ЖКХ муниципалитетов Московской области к осенне-зимнему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Участие в проверке трубопроводов приняли специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы. Они провели испытания вместе с муниципальной комиссией.

«Всего было проверено более 5 погонных километров теплопроводов в двухтрубном исполнении. Тепловые сети гидравлические испытания выдержали», - говорится в сообщении.

Никаких дефектов в ходе проверки не выявили, а это означает, что трубопроводы готовы к отопительному сезону.