РИАМО - 28 авг. В текущем году энергетики западного филиала «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») подали напряжение двум детским садам и одному детскому лагерю в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В феврале 85 киловольт трансформаторной мощности получил детский сад в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа. В конце июля к электроснабжению было подключено детское дошкольное учреждение в городе Рузе, запрошенная мощность составила 99 киловольт.

«В преддверии наступления летнего каникулярного времени 320 киловольт получил детско-оздоровительный лагерь «Родник», расположенный в деревне Вышегород Наро-Фоминского городского округа», — отмечается в материале.

В скором времени ожидается подключение еще одного дошкольного учреждения в Наро-Фоминском округе, для обеспечения которого энергетики Западных электрических сетей выделят 60 киловольт трансформаторной мощности.