РИАМО - 28 авг. В подмосковном Ступине задержан 42-летний житель Смоленской области, подозреваемый в убийстве 47-летнему мужчине и в сексуальном насилии над ним, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел в ночь на 26 августа. В деревне Полушкино между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку.

«В ходе потасовки подозреваемый нанес оппоненту удар кулаком в область живота, он скончался спустя некоторое время. Мужчина также совершил в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.