РИАМО - 29 авг. Мероприятия деловой программы Международного авиационно-космического салона продолжатся в четверг в подмосковном Жуковском, программа рассчитана на период по 31 августа, сообщается на сайте МАКС.

В общей сложности участниками конференций, круглых столов и семинаров на МАКС-2019 станут более 2 тысяч специалистов. В четверг они обсудят модернизацию производственных мощностей промышленных предприятий, чешско-российское сотрудничество в области авиастроения, надпрофессиональные компетенции специалистов ОПК.

Также в четверг в рамках авиасалона состоится конференция «Как управлять ЛЭП при помощи беспилотников?», форум «Внедрение аддитивных технологий в авиационной промышленности России», круглый стол, посвященный 130-летию со дня рождения русского гения авиации Игоря Сикорского.

Кроме того, в четверг на МАКС пройдет финал конкурса лучших разработок в сфере вертолетостроения и пятая международная научно-практическая конференция, посвященная перспективным направлениям развития бортового оборудования гражданских самолетов.

Международный авиационно-космический салон открылся 27 августа и продлится по 1 сентября. На открытии выступили президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они осмотрели экспозиции и познакомились с современными разработками в области гражданской и военной авиации.

Участие в летной программе МАКС-2019 принимает рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представляют сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах. Масштабную программу подготовили авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи», а также летчики российских групп «Колибри», «Русь» и «Первый полет» и гости из Прибалтики ANBO и Baltic Bees Jet Team.

С 30 августа по 1 сентября площадка авиасалона будет открыта для массового посещения. Кроме того, 30 августа на МАКС состоится «День студента», в рамках которого учащиеся вузов смогут бесплатно посетить выставку и познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли, новинками индустрии, а также принять участие в деловой программе и профориентационных мероприятиях.

Авиасалон МАКС‑2019 в Жуковском: что покажут в небе и на земле>>