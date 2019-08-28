РИАМО - 28 авг. На улице 1-го Мая в Павловском Посаде построят школу на 1,1 тысячи учеников общей площадью 17,85 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Четырехэтажное здание разделят на отдельные блоки для младших и старших классов, а также помещения общешкольного назначения.

«Строительство объекта реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство социальной инфраструктуры». Заказчиком выступает администрация городского округа Павловский Посад», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В здании будут столовая, медпункт, помещения для кружков, спальни, два спортивных и зрительный залы, библиотека с читальным залом. Связь между этажами будут обеспечивать семь лестничных клеток и два лифта, по периметру здания установят современную систему видеонаблюдения.

На благоустраиваемом участке школы запроектированы спортивные и игровые площадки, площадки для отдыха, общественная зона для проведения школьных мероприятий. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Застройщиком выступает ООО «Билд».

«Первая плановая проверка на объекте начнется 16 сентября 2019 года. Планируемый срок окончания строительства – 1 квартал 2021 года», — отметил Гарибян.