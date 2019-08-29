РИАМО – 29 авг. В широкий прокат с четверга выходит драма «Последнее испытание», посвященная захвату театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве в 2002 году, говорится в сообщении пресс-службы корпорации «Русская Фильм Группа».

«Режиссер картины Алексей Петрухин на себе испытал, каково это оказаться между жизнью и смертью: был и заложником, и на стороне освобождающих, и даже числился без вести пропавшим. Первый сценарий фильма был написан практически сразу после теракта. И писался он в непрерывном взаимодействии, в постоянных диалогах с общественной организацией содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост», – говорится в сообщении.

Для реализации идеи понадобилось 17 лет, несколько раз дату выхода картины по неизвестным причинам переносили. Зрители смогут оценить «Последнее испытание» в четверг, когда картина выйдет в широкий прокат.

Трагедия в театральном центре на Дубровке произошла 23 октября 2002 года, когда группа из 40 боевиков захватила в заложники 916 зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. В течение трех суток боевики удерживали людей в здании. 26 октября был проведен штурм: террористы были уничтожены, а заложники освобождены. По официальным данным, в результате теракта погибли 130 заложников.