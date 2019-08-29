РИАМО – 29 авг. В Москве стали двусторонними участки улицы Адмирала Лазарева (от улицы Веневская до Проектируемого проезда №875), Южнобутовской улицы (от улицы Веневская до Проектируемого проезда №875) и Проектируемый проезд №875, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Изменение схем движения позволит улучшить связность района Южное Бутово», – отмечается в материале.

Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.