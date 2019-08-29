РИАМО - 29 авг. В Арбитражном суде столицы в четверг состоится слушание по иску от департамента городского имущества Москвы к скульптору Зурабу Церетели, сообщается в карточке в электронной картотеке на сайте суда.

Иск городских властей к Церетели, поступивший в арбитраж 15 июля, связан с задолженностью по аренде земельного участка на Авиамоторной улице, которая составляет свыше 55 миллионов рублей.

«Следующее заседание: 29 августа 2019 года. Истцы: департамент городского имущества Москвы. Ответчики: Церетели Зураб Константинович», – говорится в документе.

Начало заседания в 17:10.

По данным СМИ, это не первое исковое требование к президенту Российской академии художеств. В минувшем году Замоскворецкий суд Москвы взыскал с Церетели более 530 тысяч рублей в пользу префектуры Западного административного округа, которая снесла незаконные пристройки к принадлежащим ему мастерским за свой счет. По закону это должен делать ответчик.