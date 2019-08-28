РИАМО - 28 авг. Знаменитый «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта исполнит хор Государственной академической хоровой капеллы имени Юрлова в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 29 августа, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

«В исполнении главного хора страны – Государственной академической капеллы имени Юрлова под сводами старейшего лютеранского собора Москвы звучит последний шедевр великого Моцарта – «Реквием», – говорится в сообщении.

Произведение, которое композитор так и не смог закончить при жизни, стало одним из величайших творений хоровой музыки. Моцарт с необыкновенной пластичностью передает эмоциональную выразительность содержания.

В концерте примут участии Государственная академическая капелла имени А.А. Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка и солистка МГАФ, органистка Анастасия Сидельникова.

«Реквием» – последнее и незавершенное произведение Моцарта. Является одним из наиболее известных произведений композитора и рассматривается как одно из важнейших его творений. После смерти сочинение завершили Йозеф Эйблер и Франц Ксавер Зюсмайер.