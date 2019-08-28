РИАМО - 28 авг. В июле численность незанятых трудовой деятельностью граждан в столице составила 36,6 тысячи человек, из них безработными было признано 27,6 тысячи человек, это составляет 111,2% по сравнению с июлем 2018 года, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Численность рабочей силы в мае-июле 2019 года составила по итогам обследования рабочей силы 7,273 миллиона человек, в их числе 7,178 миллиона человек, или 98,7%, были заняты в экономике, и 95,1 тысячи человек (1,3%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные)», — говорится в документе.

В июле численность незанятых трудовой деятельностью составила 36,6 тысячи человек. Официально безработными признаны 27,6 тысячи человек. Этот показатель вырос, по сравнению с июлем 2018 года, но снизился по сравнению с июнем ткущего года.