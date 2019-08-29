РИАМО - 29 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг подведет итоги месяца в эфире телеканала «360», программа начнется в 19:00, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Вопросы можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, VK и «Одноклассники», – говорится в сообщении.
Ранее Воробьев отмечал, что каждое обращение жителей Подмосковья в органы государственной власти и местного самоуправления должно быть отработано.
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