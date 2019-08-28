РИАМО – 28 авг. Российские космонавты начнут летать на американских коммерческих космических кораблях по обмену после ввода тех в эксплуатацию, сообщает Федеральное агентство новостей.

В настоящее время американская частная компания SpaceX Илона Маска разрабатывает пилотируемые корабли Crew Dragon, а корпорация Boeing – их аналоги Starliner. В России ведется разработка нового многоразового пилотируемого корабля «Федерация», который сменит пилотируемый «Союз» и грузовой корабль серии «Прогресс».

«Вопрос в принципе решен о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот», – сказал журналистам первый заместитель руководителя центра подготовки космонавтов Максим Харламов на МАКС-2019.

В NASA также подтвердили, что обсуждают с «Роскосмосом» даты первых запусков коммерческих кораблей со смешанными экипажами и схему распределения мест в них.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что отношения между отечественной корпорацией и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) «можно назвать великолепными».