РИАМО - 28 авг. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова давно следит за ситуацией в семье мальчика, который умер в Сергиево-Посадском детском доме-интернате «Березка», малыш страдал тяжелыми заболеваниями с рождения, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного детского омбудсмена.

Шестилетний мальчик умер в Сергиево-Посадском детском доме-интернате. По данному факту проверку проводит следственный отдел по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области.

«Малыш уже более двух лет находился в детских учреждениях, последние два месяца провел в больнице, в реанимации, но спасти его врачам не удалось. Очень жаль мальчика, он с рождения страдал тяжелыми заболеваниями. Что касается отца, то, по информации органов опеки, в 2018 году мужчина вышел с иском о признании отцовства в отношении троих детей и передаче их ему», - сказала Мишонова.

По ее словам, экспертизой установлено, что мужчина является биологическим отцом только двух старших детей. Отцом мальчика-инвалида он не является. Сотрудники детского дома сообщили, что последний год, который мальчик провел в «Березке», его никто не навещал.

Подмосковный детский омбудсмен также отметила, что давно следит за этой ситуацией, знает историю семьи.

«Ко мне обращался представитель бабушки детей, которая несколько раз пыталась через суд взять опеку над двумя другими детишками, но не над ребенком-инвалидом, но суд ей отказывал. По просьбе бабушки мы выезжали в семью опекунов, осматривали условия, в которых проживают дети, общались с ними. Детишки веселые, общительные. Надеюсь, у них будет все хорошо», - уточнила Мишонова.