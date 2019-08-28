РИАМО - 28 авг. В среду в Подмосковье стартовало досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления, поступил сигнал о высокой явке на выборах в Мытищах, но информация о нарушении не подтвердилась, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Досрочное голосование предусмотрено для тех, кто не сможет присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. К таким причинам относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.

«В первый же день мы заметили высокую явку на досрочном голосовании в Жуковском и Мытищах. Сейчас обстоятельства проверяются. По первым данным, это работники УИКов и сотрудники жуковского предприятия «Теплоцентраль». Сигнал с «Карты нарушений» по Мытищам не подтвердился», – сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он добавил, что видеонаблюдение в территориальных комиссиях ведется круглосуточно, горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. Номер телефона горячей линии Мособлизбиркома – 8 (498) 602-19-75.

«Мы будем ежедневно мониторить сам процесс голосования и информировать заинтересованных лиц о количестве проголосовавших на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области», – отметил Березкин.

Досрочное голосование будет проходить в помещениях территориальных избирательных комиссий по 7 сентября. Для досрочного голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности. Территориальные комиссии в будние дни работают с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, пройдут в 31 муниципалитете Подмосковья.