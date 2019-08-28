РИАМО - 28 авг. Следователи установили местонахождение мальчика, которого якобы похитил неизвестный мужчина с детской площадки в столичном районе Царицыно, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, что на улице Медиков неизвестный мужчина увел за собой ребенка. По данному факту следственные органы незамедлительно организовали доследственную проверку.

«В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что родной дедушка забрал с детской площадки внука 2012 года рождения и отвел его домой», – сказала Иванова.