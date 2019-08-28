РИАМО - 28 авг. Новые современные детская и спортивная площадки расположатся в поселке Первомайский Коломенского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Представители администрации обсудили с жителями поселка Первомайский место установки детской и спортивной площадок. В разговоре приняли участие начальник управления по ЖКХ Дмитрий Ходасевич, начальник управления по работе с территориями Наталья Панферова, начальник Биорковского территориального отдела Анна Пугач.

«В процессе обсуждения определили место расположения новых досуговых объектов: детская игровая площадка (15 на 30 метров) будет установлена параллельно футбольному полю, а спортивный комплекс (18 на 25 метров) – рядом с существующей волейбольной площадкой. Старую детскую площадку демонтируют», – говорится в сообщении.

В рамках губернаторской программы планируются устройство мягкого покрытия и установка необходимых элементов, за счет муниципалитета – твердое покрытие и освещение.

Жители обратили внимание на качественное освещение территории как самих площадок, так и близлежащих дорог, тротуаров. Система видеонаблюдения «Безопасный регион» обеспечит комфортный отдых для детей и родителей.

Представители администрации обсудили с жителями и другие вопросы, в том числе состояние дорог и проведение комплексного благоустройства дворовых территорий.