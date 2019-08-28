РИАМО - 28 авг. В Подмосковье наградят рабочих, которые спасли семью из горящей квартиры в Видном, такое поручение дал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Утром в доме №13 по Советскому проезду в Видном произошло возгорание квартиры на девятом этаже. В этот момент недалеко от дома оказалась бригада рабочих капремонта. До того, как квартира начала полыхать, бригада строителей эвакуировала из многоквартирного дома несколько десятков человек на строительной люльке и по лестнице. После рабочие спасли из горящей квартиры семью из трех человек с 10-летним ребенком.

«Наградим строителей! Уже сейчас только что такое поручение на оперативном совещании дал министр ЖКХ Евгений Хромушин», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что министр поручил подготовить наградные документы.