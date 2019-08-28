РИАМО - 28 авг. На 75% завершены работы по возведению моста через реку Клязьму в Щелкове, это сооружение позволит снизить загруженность и перераспределить транспортные потоки Пролетарского проспекта, главной магистрали города, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, строительство мостового перехода идет в соответствии с назначенным графиком.

«Строительство перехода началось в апреле прошлого года по поручению губернатора Андрея Воробьева за счет софинансирования из дорожного фонда Московской области и городского округа Щелково. Запуск движения по мосту запланирован на ноябрь 2019 года», - сказал Гержик.

Уже забетонировано пролетное строение, продолжается перекладка инженерных коммуникаций, устройство ливневой канализации, тротуаров на улице Фабричной. Укладка асфальтобетона на мостовом переходе начнется в сентябре. Затем строители приступят к нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и освещения. В работах задействованы около 50 специалистов и 16 единиц техники.

Длина моста составит 860 метров, движение транспорта будет осуществляться по двум полосам. Перспективная пропускная способность составит порядка 12 тысяч автомобилей в сутки.

Исполняющий полномочия главы администрации городского округа Щелково Сергей Горелов утверждает, что этот объект играет существенную роль в инфраструктуре всего муниципалитета.

«Благодаря поддержке правительства Московской области будет решена многолетняя проблема, волнующая тысячи жителей», — отметил Горелов.

Новый автомобильный мост через реку Клязьму поможет создать устойчивую транспортную связь между Центральным и Заречным районами города, обеспечит объезд центра Щелкова, прежде всего для грузового транспорта.