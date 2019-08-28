РИАМО - 28 авг. Вечером в среду загруженность дорог в столице оценивается в восемь баллов из десяти возможных, ситуация улучшится только к 21:00, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящее время в столице наблюдаются затруднения в движении транспорта по вылетным и кольцевым магистралям. Практически полностью стоят Садовое и Бульварное кольца, сильные заторы отмечаются на Третьем транспортном кольце и МКАД.

Сильно загружены Дмитровское шоссе, Рязанский проспект, Ленинградский проспект, Кутузовский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Варшавское шоссе, Рязанский проспект и другие.

Также сильное скопление транспорта наблюдается в центре города: стоят набережные Яузы и Москвы-реки, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, улицы в районе станций метро «Лубянка», «Охотный ряд», «Кузнецкий мост», «Китай-город». Скорость движения составляет 3-7 километров в час.

К 20:00 прогнозируется снижение дорожной загрузки до шести баллов, к 21:00 – до четырех. Свободными дороги станут после 22:00, тогда загруженность составит всего три балла.