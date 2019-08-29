РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске в четверг пройдет форум «Управдом», на нем рассмотрят проведение технического ремонта подъездов и капремонта многоквартирных домов.

Форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» пройдет в ДК «ЗиО» по адресу: улица Мира, 4, начало в 15:00. На форуме заместитель директора МКУ «Окружное хозяйство» – начальник отдела эксплуатации, капитального и текущего ремонта жилищного ремонта Дмитрий Фокин расскажет о проведении технического ремонта подъездов и капитальном ремонте многоквартирных домов.

А заместитель председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска – начальник отдела благоустройства Владимир Полинский выступит с докладом о благоустройстве территории горокруга. Представитель МКУ «Окружное хозяйство» разъяснит, как изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля текущего года.