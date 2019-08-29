РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 авг. В четверг в подмосковных Люберцах обсудят способы снижения административной нагрузки на педагогический состав образовательных учреждений, встреча пройдет в рамках дискуссии от партии «Единая Россия».

Дискуссионная площадка «Антибюрократическая учительская инициатива» откроется в четверг в 11:00 на базе гимназии №41 городского округа Люберцы. Партия «Единая Россия» объявляет сбор предложений учителей по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав.

Депутат Мособлдумы Игорь Коханый примет участие в обсуждении проблемы высокой административной нагрузки педагогов, связанной с составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций.

Учителей и педагогов приглашают принять участие во встрече. Она состоится по адресу: Люберцы, улица Авиаторов, дом №10, гимназия №41.

Свои предложения педагоги смогут не только адресовать спикерам лично, но и направить их по электронной почте: abi@mosobl.er.ru.