РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 авг. Первый детский хоспис в Московской области откроется в селе Константиново городского округа Домодедово в четверг, говорится в сообщении пресс-службы общественной палаты Российской Федерации.

«29 августа в 11:30 состоится открытие первого детского хосписа в Московской области по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, улица Центральная, дом №1А», – говорится в сообщении.

Хоспис создан при поддержке правительства Подмосковья по инициативе Санкт-Петербургского детского хосписа – первого учреждения паллиативной помощи детям в России.

Новый хоспис располагается в восстановленной усадьбе Пржевальского. В июне 2013 года здание усадьбы было передано детскому хоспису в безвозмездное пользование для реконструкции и размещения в нем учреждения паллиативной помощи детям.

Услуги круглосуточного стационара в Домодедове смогут получить 10 детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Также здесь действует выездная служба, предоставляющая паллиативную помощь детям и их семьям на дому.