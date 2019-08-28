РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. Порядка 39 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат школьные наборы ко Дню знаний в рамках акции «Собери ребенка в школу», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Этот праздник (День знаний – ред.) очень хороший, но не все дети и не все родители могут собраться в школу, так как у них нет на это денежных средств. Мы помогаем тем детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Наборы получат 39 детей», – сказала заместитель начальника управления по делам несовершеннолетних администрации Балашихи Оксана Хмара.

Она добавила, что детям с 1 по 10 классы вручат форму, обувь и канцелярские товары.

«Предприятия, которые откликнулись на эту акцию («Собери ребенка в школу» - ред.), оказывали финансовую поддержку. С нами сотрудничали магазины «Дочки – сыночки» и «Буратино». Общественная палата города тоже приняла участие в акции. Они выставили корзину в гипермаркете «Глобус», – пояснила Хмара.

Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Московской области 5 августа и продлится до 30 августа. Ее проводит Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Акция направлена на оказание помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию и находящимся в социально опасном положении.