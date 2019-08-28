РИАМО - 28 авг. 2 и 3 сентября для подмосковных школьников специалисты Госадмтехнадзора региона проведут уроки чистоты, такие мероприятия устраивают каждый год, чтобы воспитать в ребятах неприятие к нарушениям порядка в родном городе или поселке, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На этих встречах инспекторы надзорного ведомства расскажут о задачах и функциях административно-технического надзора, о необходимости соблюдения чистоты и порядка на территории. Также дети узнают, какую административную ответственностью сулят нарушения, и к чему может привести безразличное отношение к территориям родного края.

«Как показывает практика, после подобных мероприятий, дети не только сами начинают более ответственно относиться к вопросам чистоты и порядка, но и требуют того же от своих друзей и родителей», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что инспекторы совместно с общественностью ежегодно проводят подобные занятия для формирования у подрастающего населения нетерпимости к нарушению требований чистоты, порядка и благоустройства.

За сентябрь 2018 года Госадмтехнадзор подготовил и провел уроки чистоты в 425 учебно-образовательных учреждениях Подмосковья.