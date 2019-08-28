РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В подмосковном Подольске водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево, передняя часть машины сильно помялась, но с ним все в порядке, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На дороге из поселка Дубровицы в сторону Щапово водитель иномарки Toyota не справился с управлением и врезался в дерево. Перед машины буквально всмятку, но водитель остался жив. Когда я проезжал там около 17:00 уже приехала машина ГИБДД», – сказал свидетель.

По словам другого очевидца, на этом участке дороги регулярно происходят схожие аварии, даже бывает, что машины загораются.