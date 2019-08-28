РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 авг. В рейтинг 100 лучших школ Московской области вошли шесть учебных заведений Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Топ-100 лучших школ Московской области был озвучен во время проведения форума педагогической общественности региона. Он прошел в Доме правительства Подмосковья в среду. Основными критериями оценки школ стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие учащихся во всероссийских и международных олимпиадах.

«Сфера образования нашего городского округа (Балашиха – ред.) является самой большой и одной из самых эффективных в Московской области. Нашим главным достижением является то, что нам удается сохранить и повысить уровень образования для каждого ребенка. По итогам прошедшего учебного года (2018/2019 – ред.) шесть школ Балашихи вошли в сотню лучших в Подмосковье. Это достойный результат», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что земская гимназия заняла в рейтинге 42 место, школа №3 имени Флерова – 71 место, лицей – 73 место, школа №10 на 97-м месте, гимназия №2 на 99-м месте, гимназия №1 заняла 100-е место.