РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. Директор школы №18 имени Подольских курсантов получила благодарность от губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 28 августа, в Доме правительства Московской области в рамках форума педагогов Подмосковья благодарностью губернатора Московской области награждена директор школы №18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева из Подольска», – говорится в сообщении.

Корастылева призналась, что очень счастлива и считает, что эта награда принадлежит всему педагогическому коллективу образовательного учреждения.

«Я очень благодарна за высокую оценку 50-летнего труда коллектива нашей школы. Мы продолжим сообща решать возникающие проблемы и смело идти вперед», – отметила Корастылева.