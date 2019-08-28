РИАМО - 28 авг. В подмосковном Волоколамске возле ФОКа «Лама» заработал плоскостной фонтан с подсветкой, рядом с ним организовали зону для отдыха горожан и модернизировали детскую площадку, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Струи воды в этом фонтане бьют из специальной решетки. Здесь поставили столики и развили пешеходную инфраструктуру. Перед площадью ФОКа установили массивную входную группу из металлических элементов. В текущем году здесь планируется обустроить пешеходную зону, а также территорию возле железнодорожного вокзала.

«Дополнительно организованы места для отдыха с устройством скамеек, урн, обновлены элементы детской игровой площадки, скоро будут установлены опоры освещения. Также появились дополнительные парковочные места вблизи площади», – говорится в сообщении.

При проектировании территории возле железнодорожного вокзала специалисты предусмотрели комфортную транспортную доступность. Здесь появились и места собрания и ожидания пассажиров с устройством современных малых архитектурных форм, скамеек, урн, освещения и заменой покрытия мощения. Дополнительно проработан вопрос озеленения в месте проведения досуга, как пассажиров, так и жителей.

«Интересным элементом, который появился в ходе благоустройства территории перед зданием железнодорожного вокзала, является скульптурная доминанта в виде часов – как место встречи и ожидания», – отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

По его мнению, комплексный подход к необходимому для территории благоустройству позволит создать благоприятную и комфортную среду и благоприятно скажется на уровне жизни горожан.