РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. В подмосковном Подольске заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на Домодедовском шоссе, цена контракта более 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«28 августа 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: город Подольск, Домодедовское шоссе, дом №25Б. Блок сооружений биологической очистки». Цена контракта – 1 081 050 390,08 рублей», – говорится в сообщении.

Подрядчиком выступил МУП «Водоканал». Окончание выполнения работ – не позднее 20 месяцев с даты начала выполнения работ подрядчиком по контракту.

Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по Домодедовскому шоссе, дом №25Б, предусмотрена в ходе федерального проекта «Оздоровление Волги». Также планируется выполнение строительно-монтажных работ по канализационному напорному коллектору и реконструкция канализационной насосной станции с последующим закрытием очистных сооружений микрорайона Климовск.