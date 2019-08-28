РИАМО - 28 авг. В городском округе Истра закончили строительство корпуса №1 индустриального парка «PNK Парк Новая Рига», здание предназначено для хранения или производства изделий и товаров различного назначения, не требующих особых условий, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В селе Павловская Слобода городского округа Истра завершено строительство универсального здания №1, входящего в состав индустриального парка «PNK Парк Новая Рига. Объекту выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – говорится в сообщении.

На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроена стоянка для грузового автотранспорта.

«Универсальное индустриальное здание предназначено для хранения или производства изделий и товаров различного назначения, не требующих особых условий. Площадь здания составляет порядка 30 тысяч квадратных метров», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроена стоянка для грузового автотранспорта. Девелопером проекта выступает PNK Group.