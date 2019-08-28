РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. В микрорайоне Климовск Подольска до конца октября планируют отремонтировать тротуар на Симферопольской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на разрушение тротуара в микрорайоне Климовск. Она отметила, что на улице Симферопольская, у дома №21 необходимо отремонтировать тротуар.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ремонта тротуара в микрорайоне Климовск, вблизи дома №21 по улице Симферопольской и сообщает, что по указанной информации была проведена проверка. Установлено, что данная территория включена в программу комплексного благоустройства. Работы будут проведены в срок до 31 октября текущего года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.