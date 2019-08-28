РИАМО - 28 авг. Одно пассажирское место в аэротакси Московского региона за 15 минут полета будет стоить порядка 2,7 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

Воздушное такси появится в регионе в 2020 году, сначала будут проводить тестовые полеты в пригородах столицы и в зоне МКАД. Соглашение о создании воздушного такси в среду на МАКС-2019 в Жуковском подписали холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси».

«Здесь в Москве мы с компанией «Яндекс» в партнерстве определили цену не дороже 3 тысяч рублей. Это такси бизнес-класса. Мы говорим о цене 2,7 тысячи рублей как цене, на которую мы ориентируемся по себестоимости на одно пассажиро-место за 15-минутный полет. Этого достаточно будет, чтобы из центра Москвы долететь до «Шереметьева», - сказал гендиректор «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») Александр Охонько.

Заказать аэротакси можно будет через приложение на смартфоне.

Также опытный образец вертолета, который планируют использовать в аэротакси, могут увидеть посетители МАКС в Жуковском. Выставка проходит до 1 сентября.

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