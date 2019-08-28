РИАМО - 28 авг. В Хорошевском районе столицы снесли незаконно возведенные в здании пристройки и мансарду, сейчас объект приводят в первоначальное состояние, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Нарушение выявили в капитальном административном здании по адресу: улица Розанова, владение 4. Оно расположено на участке, который арендовали с целью эксплуатации промышленных предприятий.

«Установлено, что незаконно проведены работы по реконструкции здания. При отсутствии разрешительной документации на строительство и земельный участок, был надстроен дополнительный этаж – мансарда площадью 276,8 квадратных метра, а также возведены пристройки порядка 130 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Учитывая наличие права собственности, вопрос признания объекта самовольной постройкой был рассмотрен в судебном порядке. Принято решение о приведении здания в первоначальное состояние в соответствие с техническим паспортом и сносе пристроек.

Пристройки демонтированы. При этом в процессе устранения нарушения было допущено аналогичное нарушение. Часть мансардного этажа была разобрана и на его месте возведена новая мансарда площадью 50 квадратных метров высотой 4,4 метра.

Площадные характеристики и высотные отметки мансарды не соответствуют первоначальным технико-экономическим параметрам. Согласно архивной документации высота кровли крыши (от пола до верхней отметки) не должна превышать 2,4 метра.

Госинспекция пресекла это нарушение, собственник самостоятельно демонтировал вновь возведенную надстройку и продолжает работы по приведению здания в первоначальное состояние.