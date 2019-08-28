РИАМО - 28 авг. Монтаж кровли Ледового дворца «Кристалл» завершили на территории спорткластера «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«В настоящее время уже полностью выполнены все монолитные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и фасада, а на днях завершился монтаж крыши здания», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, на монтаж кровли Ледового дворца общей площадью 10,4 тысячи квадратных метров израсходовали около 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.
Здание Ледового дворца будет состоять из трех надземных и одного подземного этажа. Общая площадь комплекса составит 24,5 тысячи квадратных метров.
Ледовый дворец «Кристалл» появится на месте тренировочного катка «Кристалл», закрытого из-за аварийного состояния более 10 лет назад. В «Лужниках» будет создан полноценный ледовый комплекс с расширенной спортивной инфраструктурой для любителей хоккея и фигурного катания.
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