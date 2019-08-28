РИАМО - 28 авг. Монтаж кровли Ледового дворца «Кристалл» завершили на территории спорткластера «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время уже полностью выполнены все монолитные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и фасада, а на днях завершился монтаж крыши здания», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на монтаж кровли Ледового дворца общей площадью 10,4 тысячи квадратных метров израсходовали около 1,2 тысячи тонн металлоконструкций.

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Здание Ледового дворца будет состоять из трех надземных и одного подземного этажа. Общая площадь комплекса составит 24,5 тысячи квадратных метров.

Ледовый дворец «Кристалл» появится на месте тренировочного катка «Кристалл», закрытого из-за аварийного состояния более 10 лет назад. В «Лужниках» будет создан полноценный ледовый комплекс с расширенной спортивной инфраструктурой для любителей хоккея и фигурного катания.