РИАМО - 28 авг. В июне 2019 года в столице средняя номинальная зарплата превысила 96 тысяч рублей, это на 11,6% больше, чем в июне 2018-го, задолженность по заработной плате на 1 августа составила 300,1 миллиона рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 2019 года, по оценке, составила 96030 рублей и, по сравнению с маем 2019 года, увеличилась на 7,8%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, возросла на 11,6%», — говорится в документе.

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 августа 2019 года составила 300,1 миллиона рублей и, по сравнению с 1 августа 2018 года, увеличилась на 61%, по сравнению с 1 июля 2019 года - уменьшилась на 9%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 августа 2019 года отсутствовала. Вся задолженность возникла из-за отсутствия собственных средств организаций.