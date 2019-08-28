РИАМО - 28 авг. В Москве мошенники стали использовать новую схему обмана граждан при покупке недвижимости, они предлагают людям купить якобы городское имущество, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«В департамент городского имущества все чаще обращаются граждане, заключившие с мошенниками поддельные договоры купли-продажи нежилых и жилых помещений, якобы принадлежащих городу», - говорится в сообщении.

При этом мошенники представляются работниками департамента и называют имена сотрудников, в обязанности которых не входит заключение сделок по купле-продаже городской недвижимости. Также они используют подложные финансовые и банковские реквизиты.

Чаще всего «липовые» договоры заключаются в частных офисах и даже на станциях метро. В итоге люди остаются без денег и купленных помещений.

«Департаментом организована работа с правоохранительными органами, чтобы пресечь подобные преступления и привлечь виновные лица к уголовной ответственности», - отмечается в материале.

При покупке городской недвижимости нужно следовать нескольким простым правилам. Так, например, нельзя доверять звонкам и объявлениям, а лучше обращаться только к официальным ресурсам города - это портал mos.ru и инвестиционный портал города Москвы investmoscow.ru.

Стоит также помнить, что департамент горимущества не оказывает услуги вне служебных помещений. Документы для заключения договоров можно подавать только в службу «Одного окна» (подробнее), в центрах «Мои документы», а также на портале mos.ru.

«Жилые помещения предоставляются в собственность исключительно жителям города, состоящим на жилищном учете, в порядке очередности и в рамках городских программ. Продажа нежилых помещений производится посредством открытых городских торгов на инвестиционном портале города Москвы», - добавляется в сообщении.

Жителей призвали быть внимательными при подписании документов — при покупке городской недвижимости в них в качестве получателя должно быть указано управление Федерального казначейства по Москве.

Жителям, столкнувшимся с мошенниками, нужно обратиться в правоохранительные органы и проинформировать столичный департамент городского имущества (по телефону: 8 (495) 957-75-00, добавочный 36-239, либо по почте: dgi_help@mos.ru).